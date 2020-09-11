Штаб общественного наблюдения за выборами в Чувашии приступил к работе

2362 наблюдателя от общественной палаты и Штаба общественного наблюдения следят за ходом голосования на всей территории Чувашской Республики на 1156 избирательных участках.

Для участия в общественном контроле привлечены как обычные жители республики, так и члены общественных организаций и политических партий. Для стороннего наблюдения и участия в работе штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашию прибыли члены общественной палаты Российской Федерации, политологи и независимые эксперты.

Для Чувашии это первый опыт и многие присматриваются к новой структуре, работающей над контролем выборного процесса. Пул активистов был сформирован Общественной палатой совместно с крупнейшими общественными организациями и объединениями.

"С 8 часов утра мы уже приступили к работе и осуществляем контроль со стороны общества за полнотой и достоверностью волеизъявления граждан. Для нас очень важно не допустить никаких искажений. Сейчас есть незначительные нарушения или провокации с использованием агитационных материалов. В основном это календарики с лицами кандидатов. Все это удаляется с избирательных участков", — поделился руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии Дмитрий Донсков. "Создание подобной независимой структуры для общественного контроля хода голосования было инициировано ныне действующим Главой республики. Этот институт общественных наблюдателей позволяет нам увидеть реальную картину проведения выборов" — подчеркнул Донсков.

Общественные наблюдатели работают не только на избирательных участках. Также под их пристальным контролем и надомное голосование. Кроме того, в районных центрах Чувашии работают специально сформированные мобильные мониторинговые группы, которые в случае необходимости выдвигаются для разбора и проверки обращений. Отдельно работает и группа интернет-мониторинга, которая займется проверкой тревожных сигналов из социальных сетей.

Приятно удивляет и позиция ЦИК региона, они всячески способствуют работе наблюдателей и требуют от территориальных избирательных комиссий не мешать работе наблюдателей.

Также общественники призвали представителей партий и кандидатов вести честные выборы, исключить провокации с подбросом агитационных материалов на избирательных участках, недопущении подкупа избирателей и не использовании административных ресурсов.