В Свердловской области продлены ограничения из-за COVID

Жители Свердловской области старше 65 лет должны соблюдать изоляцию. Такое решение приняли региональные власти.

В области продлены ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал сегодня глава региона Евгений Куйвашев.

До 14 сентября пенсионерам с хроническими заболеваниями запрещено нарушать самоизоляцию, а обычным гражданам необходимо носить маски. Также требуется соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Напомним, что в Свердловской области ежедневный прирост инфицированных коронавирусом превышает сотню человек. Так, за минувшие сутки в регионе число коронавирусных больных увеличилось на 125 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что сам губернатор Свердловской области не раз нарушал правила эпидемиологической безопасности. В частности, появлялся на публике без защитной маски. В нарушении правил Евгения Куйвашева уличил правозащитник Дмитрий Калинин, а Роспотребнадзор направил главе региона письмо с требованием соблюдать масочный режим.