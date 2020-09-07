Оперштаб: эпидситуация в Москве остаётся стабильной

Среднее число новых случаев коронавируса в Москве за неделю сократилось на 4%. За минувшие сутки в столице COVID подхватили 690 человек.

Как сообщает оперативный штаб, от опасного вируса скончались 14 человек, выздоровели 882 пациента.

Среди новых выявленных случаев:

🔹46,3% — от 18 до 45 лет;

🔹26,1% — от 46 до 65 лет;

🔹9,6% — от 66 до 79 лет;

🔹7,4% — старше 80 лет;

🔹10,6% — дети.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели ещё 196 человек, в Подмосковье — 166, в Ростовской области — 151, в Нижегородской области — 151, в Свердловской области — 125, в Ставропольском крае — 124, в Воронежской области — 109, в Красноярском крае — 106, в Самарской области — 102, в Саратовской области — 101.

В Чукотском АО нет новых случаев COVID. А вот в четырёх регионах России прирост составил меньше десятка: Ненецкий АО (+1), Чечня (+4), Севастополь (+7), Еврейская АО (+7).

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 5 185 новых случаев коронавируса. 51 человек скончался от COVID, 2 328 пациентов выздоровели.