Губернатора Свердловской области обязали носить маску

Губернатор Свердловской области нарушил масочный режим. Несколько раз Евгений Куйвашев появился на публике без защитной маски, что не осталось незамеченным.

Такое отношение к установленным правилам возмутило правозащитника Дмитрия Калинина, который потребовал разъяснений от Роспотребнадзора. Санитарные врачи с претензией согласились и направили письмо главе региона. В документе подчеркнута необходимость соблюдать масочный режим и использовать средства индивидуальной защиты.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусом. По приросту инфицированных регион занял третье место в России. Накануне сообщалось о 245 заболевших, днем ранее их было 218. Жертвами инфекции стали 175 местных жителей. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 16 635 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии остаются 195 человек. Из них 83 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 871 человека оценивают как средней тяжести.

С 9 июня в Свердловской области приступили к постепенному снятию ограничений.