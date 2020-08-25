Ростовский губернатор Василий Голубев запустил отгрузку парогенераторов с завода "Атоммаш", которым предстоит стать основой аппарата строящейся в настоящее время первой атомной станции в истории Турции — "Аккую". Парогенераторы, а также и реакторы для АЭС готовит российское акционерное общество "Атомэнергомаш".
Масштабы производства впечатляют, в том числе и генерального директора "Атомэнергомаша" Андрея Никипелова. По его словам, для производства и поставки семнадцати парогенераторов и трех реакторов придется еще три-четыре года предприятию действовать в небывалом рекордном режиме.
"В этом году наша задача — закончить изготовление и отгрузить заказчикам три реактора и 17 парогенераторов, — такого не было никогда. Каждый год для нас — рекордный", — сказал он.
"Для Ростовской области это очень значимое событие, потому что "Росатом" представлен здесь очень серьезно. Сегодня, когда большой, мощнейший в стране организм живёт, видно, что есть работа сейчас и точно есть перспектива, значит, будут рабочие места. В "Атоммаш" ещё планируются инвестиции, предприятие будет развиваться дальше, значит, возможности развития с точки зрения трудоустройства людей есть", — прокомментировал губернатор.
Вместе все конструкции весят 1420 тонн. Дорога к стройплощадке АЭС "Аккую" составит три тысячи километров водным транспортом из порта, расположенного в Цимлянском водохранилище, куда ценное оборудование доедет с помощью автомобильного транспорта. Общий объем турецких инвестиций включает около 7 миллиардов рублей.
Как напомнил губернатор Голубев, в эти дни российской атомной отрасли исполняется 75 лет.
Волгодонский завод "Атоммаш" действует с 1976 года и лидирует среди атомного машиностроения России. В 2012 году завод вошел в состав АО "АЭМ-технологии", входящего в структуру ОАО "Атомэнергомаш" (ГК "Росатом")
Проект АЭС "Аккую" затребует четыре энергоблока с реакторами из России типа ВВЭР поколения 3+ мощностью 1 200 МВт каждый.
И не только атомной энергетикой силен Волгодонск. Василий Голубев побывал на двух предприятиях, которые производят оборудование для ветроэнергетических установок — "НоваВинд", входящее в Росатом, и "ВетроСтройДеталь".
Предприятия действуют только с ноября 2019 года, но производство уже вышло на проектные мощности. "ВетроСтройДеталь" уверенно производит по десять модульных башен для ветроустановок, а "НоваВинд" — по 96 комплектов гондол и генераторов. Столь быстро развернуть производство удалось благодаря заключенным специнвестконтрактам. В каждое предприятие было вложено около миллиарда рублей.
По данным губернатора, они обеспечены работой на пять лет вперед.
"Реализация проектов по локализации производств компонентов для ветроэнергетики приносит экономике региона очевидные результаты. Два новых производства, налаженных в волгодонском промышленном кластере, обеспечивают "зеленую" ветроэлектростанцию современным оборудованием российского производства", — оценил работу предприятий Василий Голубев.
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