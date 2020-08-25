В рекордном режиме:Волгодонск отгружает аппарат для первой турецкой АЭС

Ростовский губернатор Василий Голубев запустил отгрузку парогенераторов с завода "Атоммаш", которым предстоит стать основой аппарата строящейся в настоящее время первой атомной станции в истории Турции — "Аккую". Парогенераторы, а также и реакторы для АЭС готовит российское акционерное общество "Атомэнергомаш".

Масштабы производства впечатляют, в том числе и генерального директора "Атомэнергомаша" Андрея Никипелова. По его словам, для производства и поставки семнадцати парогенераторов и трех реакторов придется еще три-четыре года предприятию действовать в небывалом рекордном режиме.

"В этом году наша задача — закончить изготовление и отгрузить заказчикам три реактора и 17 парогенераторов, — такого не было никогда. Каждый год для нас — рекордный", — сказал он. "Для Ростовской области это очень значимое событие, потому что "Росатом" представлен здесь очень серьезно. Сегодня, когда большой, мощнейший в стране организм живёт, видно, что есть работа сейчас и точно есть перспектива, значит, будут рабочие места. В "Атоммаш" ещё планируются инвестиции, предприятие будет развиваться дальше, значит, возможности развития с точки зрения трудоустройства людей есть", — прокомментировал губернатор.

Вместе все конструкции весят 1420 тонн. Дорога к стройплощадке АЭС "Аккую" составит три тысячи километров водным транспортом из порта, расположенного в Цимлянском водохранилище, куда ценное оборудование доедет с помощью автомобильного транспорта. Общий объем турецких инвестиций включает около 7 миллиардов рублей.

Как напомнил губернатор Голубев, в эти дни российской атомной отрасли исполняется 75 лет.

Волгодонский завод "Атоммаш" действует с 1976 года и лидирует среди атомного машиностроения России. В 2012 году завод вошел в состав АО "АЭМ-технологии", входящего в структуру ОАО "Атомэнергомаш" (ГК "Росатом")

Проект АЭС "Аккую" затребует четыре энергоблока с реакторами из России типа ВВЭР поколения 3+ мощностью 1 200 МВт каждый.

И не только атомной энергетикой силен Волгодонск. Василий Голубев побывал на двух предприятиях, которые производят оборудование для ветроэнергетических установок — "НоваВинд", входящее в Росатом, и "ВетроСтройДеталь".

Предприятия действуют только с ноября 2019 года, но производство уже вышло на проектные мощности. "ВетроСтройДеталь" уверенно производит по десять модульных башен для ветроустановок, а "НоваВинд" — по 96 комплектов гондол и генераторов. Столь быстро развернуть производство удалось благодаря заключенным специнвестконтрактам. В каждое предприятие было вложено около миллиарда рублей.

По данным губернатора, они обеспечены работой на пять лет вперед.