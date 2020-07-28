На Ямале и Вологодчине открывают фитнес-центры

Первый этап снятия ограничений продолжается в Ямало-Ненецком автономном округе. В регионе разрешили открыть бассейны, спортзалы и фитнес-центры.

Правда, посещать их могут не все желающие. Занятия спортом в помещении запрещены для несовершеннолетних сторонников здорового образа жизни.

"С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Разрешается работа спортивных объектов: фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов — как государственных и муниципальных, так и частных. Однако сохраняется запрет на посещение этих объектов несовершеннолетними. Ограничения снимаются в продолжение первого этапа", — заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Спортивным командам и кандидатам в сборные разрешили организованно выезжать на сборы и тренировки. В том числе и за пределы региона.

С 28 июля спортивные залы, фитнес-центры и бассейны открылись и в Вологодской области. Решение было принято накануне на совещании оперативного штаба региона. Отмечается, что заниматься спортом вологжане смогут при строгом соблюдении санитарных мер.

Между тем, в Карелии возвращают ранее снятые ограничения. Так, количество участников массовых мероприятий сократили до 20 человек.