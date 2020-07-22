День рождения ВДНХ будут отмечать два дня

В августе ВДНХ отметит 81 день рождения. Празднование продлится два дня. Отмечать праздник будут 1 и 2 августа.

"В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий", — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Гостей ждут три тематические площадки:

"Территория реального движения". "Территория реальных эмоций". "Территория реальных знаний".

Здесь можно будет заняться йогой под открытым небом, освоить азы латиноамериканских танцев, танцев народов мира, сыграть в уличный баскетбол, покататься на сап-серфе.

Юных гостей праздника ждут актерские мастер-классы от детского юмористического киножурнала "Ералаш" и ведущего режиссера журнала Марины Сулеймановой. Будет работать VR-кинотеатр, готовятся лекции по истории отечественной и мировой космонавтики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 10 июня на ВДНХ открылся сезон фонтанов. Гости могут насладиться 17-ю историческими фонтанами.