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На ВДНХ открылся сезон фонтанов

Туризм » Путешествия

В пресс-службе ВДНХ сообщили об открытии сезона фонтанов.

"10 июня стартовал сезон фонтанов. Посетители могут увидеть 17 исторических фонтанов ВДНХ. Фонтаны будут работать на протяжении всего летнего сезона вплоть до конца сентября — начала октября (в зависимости от погоды)", — пояснили в пресс-службе.

В 2018 году было отреставрировано 14 фонтанов Центральной аллеи, а также знаменитый фонтан "Золотой колос", который не работал в течение 30 лет.

Сезон фонтанов продлится как минимум до 1 октября.

В общей сложности в столице функционируют около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств.

Напомним, что с 1 июня территория ВДНХ открыта для прогулок. За время закрытия территорию выставки площадью более 325 га подготовили к летнему сезону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петергофе перенесли церемонию открытия фонтанов.

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