Ягодно-сырный фестиваль пройдет во Владивостоке

Летний фестиваль "Сделано в Приморье" во Владивостоке приглашает любителей сыра, меда, ягод и фруктов.

"На "Дне сыра" гости фестиваля узнают рецепты вкуснейших фондю и смогут попробовать различные виды сыров. Медовики покажут, как "выгоняют" мед из сот. В конце июля — начале августа проходит сбор ягод — этому и будут посвящены праздники", — говорится в сообщении.

Фестиваль будет проводиться с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Точная дата начала фестиваля зависит от эпидемиологической ситуации.