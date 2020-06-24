На Красную площадь пришли зарубежные гости и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин встретил в Гербовом зале первого корпуса Кремля своих зарубежных коллег.

В Москву для участия в параде Победы прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомат Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Российские лидер и зарубежные гости уже заняли трибуну на Красной площади. Путин поздравил ветеранов и обменялся с ними рукопожатиями.