Президент России Владимир Путин встретил в Гербовом зале первого корпуса Кремля своих зарубежных коллег.
В Москву для участия в параде Победы прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомат Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Российские лидер и зарубежные гости уже заняли трибуну на Красной площади. Путин поздравил ветеранов и обменялся с ними рукопожатиями.
Из Германии в Россию вновь везут ядерные отходы. Учитывая напряженность в отношениях с Берлином, зачем нам дополнительная головная боль с ядерными отходами?