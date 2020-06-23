Чуть больше тысячи москвичей заболели коронавирусом за сутки

Ежедневный прирост новых инфицированных в Москве стал на четверть меньше, чем две недели назад. За минувшие сутки в столице зарегистрирован 1081 новый случай коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб, по сравнению с прошлой неделей, это на 24% меньше. Если сравнивать с данными двухнедельной давности, сокращение составило 25%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹 42,4% — от 18 до 45 лет.

🔹30,7% — от 46 до 65 лет.

🔹12,7% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,2% — старше 80 лет.

🔹 8,0% — дети.

За минувшие сутки в Москве скончались 26 коронавирусных больных. А выздороветь за этот же период смогли 2578 пациентов. Всего столичные медики помогли победить инфекцию 139 248 москвичам.

23 июня в столице стартовал третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Для посетителей открылись кафе, рестораны и бары, расположенные в закрытых помещениях, начали работать детские сады и учреждения социальной защиты.

Москвичи и гости столицы вновь могут полноценно заняться спортом в фитнес-клубах и бассейнах. Для прогулок и занятий спортом открылся и парк "Зарядье".