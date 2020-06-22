С 23 июня Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

С 23 июня в Москве начнется третий этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19.

В столице снова начнут работать:

рестораны;

фитнес-клубы;

детские сады;

органы соцзащиты.

Также будут доступны объекты городской инфраструктуры для спорта и отдыха.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В городе снова заработают турагентства.

По словам градоначальника, Москва уже вернулась к привычному ритму жизни, но многие ограничения пока еще сохраняются. В частности, пока находятся под запретом массовые мероприятия, а жителям нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве решили проблему коронавируса.