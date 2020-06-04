Политолог Дмитрий Орешкин: проблему коронавируса в Москве решили

О статистике по коронавирусу, методах борьбы с ним, а также о плюсах внутреннего туризма рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог Дмитрий Орешкин.

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Москва справилась с коронавирусом

— Безусловно, при пандемии самое главное — не паниковать. Тем не менее, если взять смертность и заболеваемость туберкулезом, сифилисом, ВИЧ и прочими болезнями, то получится, что они в разы, а то и десятки раз больше, чем от коронавируса. Есть четыре варианта развития ситуации с коронавирусом в России. При этом наиболее вероятным, пишут эксперты, является режим "тяни-толкай". Он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и чередой карантинов до 2021 года. Не зря вводили такую сложную систему с пропусками, разрешениями, контролем, потому что понимали, что это не на месяц- два, а на годы.

— Не знаю как на годы, потому что через год, надеюсь, вакцина появится, но на ближайшие месяцы точно. Зараза эта противная, очень приставучая. Сами по себе цифры не очень пугающие. Но поскольку Москва — перенаселенный город, то умершие среди знакомых есть почти у каждого. У меня близкий друг умер от коронавируса. По-моему, его записали как умершего от чего-то другого, потому что у него было плохое сердце и так далее. Думаю, он был прожил еще лет пять.

Московская власть среагировала на информацию о коронавирусе, хотя и сделала довольно много глупостей. Среди серьезных ошибок — давка в метро 15 апреля, когда люди обменивались коронавирусом.

На сегодня проблему борьбы с вирусом в Москве более или менее решили.

Не думаю, что цифры сильно искажены, потому что в Москве много разной статистики. Есть статистика медицинская. Можно по медицинской вертикали спустить приказ, и врачи со скрипом, но будут фальсифицировать, хотя кто-то из врачей сразу сообщит в Сеть. Но ведь есть статистика, которая не подчиняется медицине, например, ЗАГС. Покойников не спрячешь, их фиксируют. Если есть скачок смертности, его надо как-то объяснять. В апреле он был примерно 20 % в Москве. Обычно около 10 тысяч человек в месяц умирает в Москве, а тут на две тысячи больше. Конечно, это связано с коронавирусом. Официально от него в апреле умерли 700. Значит, остальные 1300 умерли как бы не от коронавируса, но на самом деле от него. Просто его не нашли или про него не написали, зафиксировали внебольничную пневмонию, смерть от сопутствующих заболеваний, если у человека диабет, например.

В Москве фальсификация данных не удастся, а в регионах — за милую душу, потому что там все зависят от местного губернатора. Там еще долго будет полыхать. Вы говорили про вторую волну, ведь задушить полностью заразу невозможно. Она остается, есть ее носители.

Важно выработать личный и социальный иммунитет, то есть чтобы у системы менеджмента была готова система реагирования: достаточное количество врачей, правильно организованных мест в больницах, медицинского оборудования, препаратов.

В Москве это удалось. Но я не уверен, что это удалось сделать на 17 миллионах квадратных километров моего любимого отечества. Неважно, что информация оттуда поступает позитивная. У нас всегда информация была позитивная, и мы шли вперед семимильными шагами, но никого не обгоняли, потому что вся штаны сзади была в заплатах.

Плюсы внутреннего туризма

— В этом году туристические перспективы аховые. Тем не менее поступает информация из Европы, что у них внутренний туризм будет. У нас есть Крым и Краснодарский край, и масса других интересных мест. Что делать россиянам, которые хотят отдохнуть, а весь мир закрыт?

— Насчет всего мира я бы сильно не убивался. Средний россиянин десять лет назад мог заработать 30 рублей, купить на них доллар или евро и поехать в Турцию. Сейчас ему, чтобы купить доллар, надо зарабатывать 70 рублей. Поэтому для многих проблема зарубежного отдыха превратилась в сказку. Вдобавок нет рейсов.

А что касается внутреннего туризма, мы с друзьями каждый год ездим, 5-6 семей на 5-6 машинах, вокруг Москвы в радиусе 500 километров. Уже объездили:

Суздаль,

Торжок,

Смоленск,

Брянск,

Орел,

Тамбов и так далее.

Замечательный отдых. Россия — очень хорошая страна, приятно путешествовать.

Единственное, что в связи с этим коронавирусом можно напороться. Вы же не знаете, хорошо ли гостиницы обеспечиваю нормативы. В машине, конечно, не страшно путешествовать. Это не поезд, не метро.

Внутренний туризм — вещь крайне интересная и полезная в экономическом смысле.

От Москвы до Зарайска ехать сто с небольшим километров. Там замечательный зарайский кремль. Или по местам знаменитых русских писателей: Мураново и так далее. Есть чем заняться.

Насчет зарубежья дала совет Мария Захарова: тем, у кого денег нет, нечего мотаться за границу. Мне очень не нравится то, что говорит Захарова. Но так складывается экономическая ситуация: для поездок за рубеж у наших людей все меньше возможностей. И в этом смысле мы тоже возвращаемся в Советский Союз. Силовикам вообще запрещены поездки. Если они и ездят, то только по делу, типа в Солсбери.

А простые граждане ограничены деньгами. Что бы я точно не стал делать — не поехал бы в Крым, чтобы в условиях коронавируса не попасть на пляж, где все потные и выделяют инфекцию. Я люблю путешествовать в одиночестве или с близкими друзьями.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова