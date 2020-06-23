Москвичам разрешили гулять в "Зарядье"

Прогулки на свежем воздухе в одном из самых красивых парков разрешили москвичам. Их ждет парк "Зарядье". Также сюда вернутся спортсмены, они смогут заниматься под открытым небом.

"С 23 июня, согласно Указу Мэра Москвы, сняты ограничения для прогулок и занятий спортом на территории парка", — сообщили в пресс-службе парка.

С сегодняшнего дня Москва выходит на третий этап снятия ограничений. В городе откроются:

— фитнес-клубы, спортивные залы, ФОКи;

— бассейны;

— кафе и рестораны, расположенные в закрытых помещениях;

— детские сады;

— учреждения социальной защиты;

— навигация по Москве-реке.

С 23 июня детям можно кататься на качелях. А вот массовые мероприятия вернутся в жизнь москвичей не раньше июля. Сюда же относятся театры, кинотеатры, концерты, спортивные соревнования.

В столице вовсю работают летние веранды кафе и ресторанов. В этом году их откроют около трех тысяч. 16 июня открылась треть из них, постепенно запускают и другие. Как отметили в мэрии Москвы, ажиотаж на верандах такой, что в первые же дни точки общепита получили оборот в 70% от докризисных показателей.