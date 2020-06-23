За сутки в Москве выздоровело в 100 раз больше людей, чем заболело

В Москве от коронавируса скончались 26 человек. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, у всех погибших был лабораторно подтвержден COVID-19, диагностирована пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания. За этот же период выздоровели в Москве 2578 инфицированных коронавирусом москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что смертность от коронавируса в России идет на спад. По мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, к концу июля ежедневные летальные исходы в большинстве субъектов РФ снизятся в 1,5-2 раза.

Между тем Москва выходит на новый этап снятия ограничений. В столице 23 июня открываются стационарные кафе и рестораны, детские сады, спортивные залы и фитнес-клубы, органы социальной защиты.