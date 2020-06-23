В Челябинской области увеличился прирост новых случаев COVID-19

Всего 14,5% новых случаев коронавируса в России приходится на Москву. В столице за сутки выявлен 1081 новый инфицированный.

На втором месте идет Московская область. Здесь COVID-19 подхватили 504 человека. В тройке антилидеров продолжает оставаться Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки коронавирусом заболели 319 местных жителей.

Резко увеличился суточный прирост больных в Челябинской области. За 24 часа здесь COVID-19 диагностировали у 258 человек. Сутками ранее прирост составлял 176 человек. Больше двухсот случаев также выявлено в Санкт-Петербурге (+220) и Нижегородской области (+216).

Меньше всего новых коронавирусных больных в семи регионах России: в Чукотском АО, Еврейской АО, Сахалинской области и Калмыкии по одному случаю, в Магаданской области — три, в Крыму — пять, в Севастополе — семь.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 7425 новых случаев COVID-19. Инфицированные есть в 84 регионах, у 32,7% не было внешних проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 153 человека. Победить ее смогли 12 013 человек.