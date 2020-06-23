Резкий рост смертей от коронавируса произошел в России

Прирост новых инфицированных в России продолжает падать. За минувшие сутки он составил 7 425 человек.

Как сообщает оперативный штаб, днем ранее новых коронавирусных больных было 7600 человек. Еще на сутки раньше их было 7728 человек.

А вот число летальных исходов резко увеличилось. Два дня назад от коронавируса скончались 109 человек. Накануне 95, а сегодня сообщили сразу о 153 жертвах COVID-19 в России.

Всего в стране с начала эпидемии жертвами заболевания стали 8 359 человек.

Среди новых инфицированных, которые выявлены в 84 регионах страны, у 32,7% не было внешних проявлений заболевания. Победить болезнь смогли уже 356 429 больных. Из них за последние сутки — 12 013 человек. Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 599 705 случаев заболевания COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус можно подхватить в воде. Это случится, если произойдет утечка из канализации. В воде вирус может жить до 25 дней. По мнению ученых, такое может случиться в Испании, Великобритании, Марокко.