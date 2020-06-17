В Нижегородской области вновь резкий скачок новых случаев коронавируса

Всего 13,5% от общего числа новых инфицированных в России приходится на Москву. Как сообщает оперативный штаб, в столице за минувшие сутки выявлено всего 1065 новых случаев коронавируса.

В Подмосковье их 680. В тройку лидеров вернулась Нижегородская область. За сутки здесь зарегистрировано 238 коронавирусных больных. Накануне их было 206, а днем ранее 209.

В Хантымансийском автономном округе положительные тесты на COVID-19 получили 237 человек, в Санкт-Петербурге — 228 человек, в Свердловской области — 227, в Воронежской области — 201.

Новые инфицированные выявлены в 84 регионах России. Лучше всего обстановка складывается в Ненецком автономном округе, где зарегистрирован лишь один новый случай. В Севастополе и Еврейской АО их по четыре, в Магаданской области — восемь, в Курганской области — девять.

Всего за сутки в России прирост новых больных составил 7 843 случая. От опасного заболевания скончались 194 человека, выздоровели 10 036 россиян.

С начала эпидемии в стране зарегистрирован 553 301 случай заражения COVID-19. Жертвами вируса стали уже 7 478 человек.