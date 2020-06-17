Число новых заражений коронавирусом снизилось

Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус. За сутки в стране выявили 7 843 новых случая.

Это меньше, чем за последние дни. Накануне было выявлено 8248 больных "новой пневмонией", днем ранее — 8246.

За сутки скончались 194 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом "COVID-19". Вчера летальных исходов было на один меньше, а в понедельник — 143. Всего с начала эпидемии в России скончались 7 478 коронавирусных больных.

Выздороветь смогли уже 304 342 человека. Из них за минувшие сутки — 10 036 россиян. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрирован 553 301 случай заболевания коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 15,6 миллиона тестов на COVID-19. За минувшие сутки их сделано 284 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 308 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Пекине разрастается новая вспышка коронавируса. Она началась в конце прошлой недели, а до этого новых случаев не было 57 дней. На утро 17 июня число больных достигло 137 человек. Вирусологи считают, что этот коронавирус опаснее и заразнее того, что обнаружили в Ухане.