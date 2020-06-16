Власти Москвы назвали дату, когда город вернется к обычной жизни

Столичные власти не планируют торопиться со снятием оставшихся ограничений. Они сохранятся в Москве еще как минимум месяц.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас", — отметил градоначальник.

Речь идет об открытии театров и кинотеатров, а также возобновлении концертов и других массовых зрелищных мероприятий.

Сегодня в столице стартовала вторая волна снятия ограничений. Работают летние веранды ресторанов, парки, музеи, зоопарки, выставочные центры, агентства, прокатные конторы. Через неделю ожидают открытия и стационарных ресторанов и кафе, фитнес-клубов, детских садов и учреждений соцзащиты.

В городе по-прежнему действует масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественных местах, транспорте, магазинах, аптеках.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 52 человека, выявлено 1416 новых случаев заболевания.