Больше 126 тысяч москвичей вылечились от коронавируса

Еще 52 жителя Москвы стали жертвами коронавируса. Они скончались от заболевания за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, у всех был лабораторно подтвержден COVID-19 и пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.

За этот же период выздороветь смогли 2874 человека.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2874 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 126114 — это более 60% от всех случаев заболевания", — сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последние сутки в столице выявлено 1416 новых случаев заражения.

🔹39,6% — от 18 до 45 лет

🔹34,5% — от 46 до 65 лет

🔹11,8% — от 66 до 79 лет

🔹6,0% — старше 80 лет

🔹8,1% — дети

Всего в России за минувшие сутки выявлено 8 248 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 193 пациента. Выздороветь смогли 9767 человек. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Иркутской области.