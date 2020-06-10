Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов создал опрос жителей города о первоначальных мерах по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.

"До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений. Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?" — написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".