Ситуация в Костромской области находится под контролем. Такое заключение сделал президент России после встречи с губернатором региона Сергеем Ситниковым.
Он отметил, что область получит федеральную поддержку.
"В целом ситуация в области под контролем, и область развивается. Я думаю, что и вам, наверное, хотелось бы, чтобы это шло гораздо более быстрыми темпами, чем происходит на самом деле. Но в целом, повторяю, ситуация стабильная, и есть моменты, на которые я сейчас обратил внимание, и вы их видите, я вижу по вашей реакции, что вы в материале, понимаете, что происходит и что надо делать, знаете. Будем вам помогать", — резюмировал Владимир Путин.
Сергей Ситников отметил, что в регионе есть серьезная проблема с нехваткой медиков. Требуется 560 врачей. Для решения проблемы власти намерены ввести новые меры господдержки в районах. Планируется предоставить дополнительные финансовые средства, дать землю под строительство дома, выделить бесплатное жилье с возможностью приватизации, увеличить объем целевых направлений в медицинские вузы.
Также губернатор Костромской области попросил президента включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей производство ювелирных изделий.
В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.
В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.
Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.
Жители пятиэтажки в Костроме отказались платить за электроподъемник для соседа с инвалидностью.
Об этом сообщает "Российская газета".
Ветеран войны в Афганистане Игорь Жулев почти пять лет добивался установки пандуса — большинство жителей костромской пятиэтажки выступали против, пишут авторы материала. За это время супруга мужчины, регулярно поднимающая и опускающая инвалидную коляску, заработала себе серьезные проблемы со спиной.
Депутаты Костромской областной думы приняли законопроект, согласно которому муниципалитеты получили право исключать из программы капитального ремонта жилья малонаселенные дома, насчитывающие менее пяти квартир.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.