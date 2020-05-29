Путин оценил ситуацию в Костромской области

Ситуация в Костромской области находится под контролем. Такое заключение сделал президент России после встречи с губернатором региона Сергеем Ситниковым.

Он отметил, что область получит федеральную поддержку.

"В целом ситуация в области под контролем, и область развивается. Я думаю, что и вам, наверное, хотелось бы, чтобы это шло гораздо более быстрыми темпами, чем происходит на самом деле. Но в целом, повторяю, ситуация стабильная, и есть моменты, на которые я сейчас обратил внимание, и вы их видите, я вижу по вашей реакции, что вы в материале, понимаете, что происходит и что надо делать, знаете. Будем вам помогать", — резюмировал Владимир Путин.

Сергей Ситников отметил, что в регионе есть серьезная проблема с нехваткой медиков. Требуется 560 врачей. Для решения проблемы власти намерены ввести новые меры господдержки в районах. Планируется предоставить дополнительные финансовые средства, дать землю под строительство дома, выделить бесплатное жилье с возможностью приватизации, увеличить объем целевых направлений в медицинские вузы.

Также губернатор Костромской области попросил президента включить в перечень пострадавших от коронавируса отраслей производство ювелирных изделий.