Ювелирную отрасль могут признать пострадавшей от коронавируса

Ювелирная отрасль испытывает очень серьезные проблемы из-за кризиса и введенных ограничений. И те регионы, где эта сфера серьезно развита, просят о помощи государство.

В частности, с таким вопросом к президенту России обратился губернатор Костромской области.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение Министерству экономического развития, Министерству финансов рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции, и распространить на ювелирную промышленность федеральные меры поддержки", — обратился Сергей Ситников к Владимиру Путину.

В Костромской области ювелирное производство — системообразующее предприятие. Из-за закрытия магазинов и падения доходов населения спрос снизился, а сырье подорожало. В регионе в этой сфере трудятся свыше 15 тысяч человек.

Президент пообещал вынести этот вопрос на осуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сегодня в список пострадавших отраслей отнесли средства массовой информации. Получить поддержку от государства смогут издатели газет, периодических изданий, книг, журналов, информационные агентства, сетевые издания, радиостанции и телекомпании