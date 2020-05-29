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Источник Правда.Ру

Ювелирную отрасль могут признать пострадавшей от коронавируса

Экономика

Ювелирная отрасль испытывает очень серьезные проблемы из-за кризиса и введенных ограничений. И те регионы, где эта сфера серьезно развита, просят о помощи государство.

В частности, с таким вопросом к президенту России обратился губернатор Костромской области.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение Министерству экономического развития, Министерству финансов рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате распространения инфекции, и распространить на ювелирную промышленность федеральные меры поддержки", — обратился Сергей Ситников к Владимиру Путину.

В Костромской области ювелирное производство — системообразующее предприятие. Из-за закрытия магазинов и падения доходов населения спрос снизился, а сырье подорожало. В регионе в этой сфере трудятся свыше 15 тысяч человек.

Президент пообещал вынести этот вопрос на осуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сегодня в список пострадавших отраслей отнесли средства массовой информации. Получить поддержку от государства смогут издатели газет, периодических изданий, книг, журналов, информационные агентства, сетевые издания, радиостанции и телекомпании

 

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Эксперт рассказал об организации технического оснащения медучреждений

Наука » Технологии

Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.

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Убийца по объявлению: СК завершил расследование дела Виталия Чикирева

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.

В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.

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Мороженое со вкусом гречки появилось в России

Экономика

Два любимых россиянами продукта объединили производители из Новосибирска. Они создали мороженое со вкусом гречки.

Технология производства уже продумана. А идею подали сами россияне, когда в апреле смели гречку с полок магазинов по всей стране.

гречка десерт мороженое новосибирск

Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке "ВТБ".

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

втб банк ипотека

В апреле московские аэропорты оставались почти пустыми

Экономика

Больше 18 тысяч человек прошли через международные терминалы московских аэропортов. Пассажиропоток упал на 95%.

Как сообщают в Шереметьеве, Домодедове и Внукове, в апреле 2020 года через них прошло почти 389 тысяч человек. По данным Росавиации, это на 95% меньше, чем год назад.

внуково аэропорт домодедово шереметьево пассажиропоток
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