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Источник Правда.Ру

Московские частные детские сады и школы могут не платить за аренду

Россия

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается о том, что более 600 частных детских садиков и школ получат поддержку в виде возможности не платить за аренду помещений на период приостановки работы из-за коронавирусной пандемии.

"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, — 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков — 4,3 гектара", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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В Миннеаполисе во время беспорядков сожгли полицейский участок

Мир » Северная Америка » США и Канада

Массовые беспорядки в Миннеаполисе привели к сожжению полицейского участка. Никто из сотрудников не пострадал.

"Протестующие в американском Миннеаполисе сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете, никто из них не пострадал", — сообщает телеканал Fox News.

Известно, что протесты направлены против действий полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд.

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Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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Более 170 россиян скончались от коронавируса за сутки

Россия

Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлен 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

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За педофилами предложили наблюдать с помощью браслетов

Россия

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости постоянного слежения за педофилами, которые были освобождены из колоний и тюрем. Также имена данных преступников необходимо вносить в специальный реестр.

"Решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, пожизненном административном надзоре с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних", — приводит РИА "Новости" доклад о деятельности детского омбудсмена.

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Положительные тесты на COVID-19 за сутки получили жители всех регионов

Россия

Четверть новых инфицированных в России живет в Москве. На столицу приходится 24,5% новых коронавирусных больных.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в Москве выявлено 2054 новых пациента. Всего же в стране за последние 24 часа зарегистрировано 8371 новый случай инфицирования.

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