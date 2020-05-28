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Источник Правда.Ру

В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного полицией

Россия » Урал » Сургут

В пресс-службе МВД сообщили агентству РИА "Новости" о смерти жителя Сургута в отделении полиции.

Известно, что мужчину задержали за распитие алкоголя, после чего ему стало плохо. Прибывшие медики безуспешно пытались спасти его жизнь.

"Начальником УМВД России по ХМАО — Югре назначено проведение служебной проверки по факту смерти административно задержанного в отделе полиции №1 УМВД России по городу Сургуту", — сказал представитель ведомства.

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Сургут поставил цель стать городом-полумиллионником. Зачем?

Россия » Урал » Сургут

Самый северный город УрФО уверенными темпами приближается к званию "полумиллионник". На конец ноября в Сургуте зарегистрированы 400 тысяч человек. Еще 50 тысяч, как утверждает официальная статистика — мигранты.

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Жителю Сургута захотелось пострелять из пистолета во дворе

Россия » Урал » Сургут

Городское управление МВД сообщало о жителе Сургута, который нарушил режим самоизоляции ради того, чтобы пострелять из пистолета.

В интернете появилась видеозапись, на которой этот мужчина стреляет в воздух во дворе жилого дома. Полицейские смогли установить личность 30-летнего стрелка.

"Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой, и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направлено на экспертизу", — сказали в УМВД, отметив, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

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В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

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Начальник отдела информационной политики нахамила жителям Сургутского района в соцсетях

Россия » Урал » Сургут

Начальник отдела информационной политики Сургутского района Любовь Иванцова оказалась в центре громкого скандала.

Причиной его стали сомнительные комментарии специалиста по связям с общественностью в социальных сетях.

Так, согласно предоставленной информации, Любовь Иванцова в грубой форме ответила жителям поселков Лямино и Сытомино на их недовольство тем, что ледоход отрезал их от "большой земли".

Начальник отдела информационной политики мэрии, например, предложила жителям поселков "поднять пятую точку" и попробовать что-нибудь сделать самим, а "не ныть и проклинать всех на свете в социальных сетях".

Также Любовь Иванцова посоветовала недовольным переехать в другие города и поселки. Тем более, отметила она, что мост по их просьбе никто все равно строить не собирается.

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