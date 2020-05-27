На сайте прокуратуры Кировской области сообщается о вынесении приговора двум жителям, которые напали на врача скорой помощи.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о доказанности вины осуждённых, признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что 18 апреля двое пьяных мужчин напали на врача скорой помощи, который приехал для того, чтобы взять мазки на коронавирус у жителей дома.
Департамент образования администрации города Кирова сообщил о закрытии на карантин школы №19 с 4 по 10 марта. Причиной введения карантина стало резкое увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом (на 24%).
На данный момент в городе Кирове на карантин закрыты семь классов в шести школах. Остальные учреждения образования работают в штатном режиме.
Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Администрация Яранска Кировской области разослала местным жителям уведомления о том, что они умерли. В письмах говорилось о том, что собственность горожан переходит на баланс города по причине смерти собственника.
Когда горожане начали приходить в городскую администрацию с жалобами, чиновники признали ошибку и попросили прощения. По их словам, рассылка произошла из-за технического сбоя. Всего письма получили более 500 жителей города, однако чиновники признали лишь 25 отправленных писем.
Среди жителей Яранска были и те, кто отнесся к ошибке властей с юмором.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
В пресс-службе правительства Кировской области сообщили об окончании строительных работ и открытии самого большого инфекционного госпиталя, который рассчитан на 270 мест.
Новый госпиталь находится в поселке Ганино, на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева.
"Трехэтажный корпус на 270 мест стал четвертым медучреждением, открытым в регионе для пациентов с COVID-19. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его", — говорится в сообщении.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.