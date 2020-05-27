Власти Яранска разослали жителям уведомления об их смерти

Администрация Яранска Кировской области разослала местным жителям уведомления о том, что они умерли. В письмах говорилось о том, что собственность горожан переходит на баланс города по причине смерти собственника.

Когда горожане начали приходить в городскую администрацию с жалобами, чиновники признали ошибку и попросили прощения. По их словам, рассылка произошла из-за технического сбоя. Всего письма получили более 500 жителей города, однако чиновники признали лишь 25 отправленных писем.

Среди жителей Яранска были и те, кто отнесся к ошибке властей с юмором.