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Источник Правда.Ру

Суд Кировской области вынес приговор мужчинам, которые избили врача

Россия » Поволжье » Киров

На сайте прокуратуры Кировской области сообщается о вынесении приговора двум жителям, которые напали на врача скорой помощи.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о доказанности вины осуждённых, признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что 18 апреля двое пьяных мужчин напали на врача скорой помощи, который приехал для того, чтобы взять мазки на коронавирус у жителей дома.

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В Кирове на карантин закрывают школу

Россия » Поволжье » Киров

Департамент образования администрации города Кирова сообщил о закрытии на карантин школы №19 с 4 по 10 марта. Причиной введения карантина стало резкое увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом (на 24%).

На данный момент в городе Кирове на карантин закрыты семь классов в шести школах. Остальные учреждения образования работают в штатном режиме.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Власти Яранска разослали жителям уведомления об их смерти

Россия » Поволжье » Киров

Администрация Яранска Кировской области разослала местным жителям уведомления о том, что они умерли. В письмах говорилось о том, что собственность горожан переходит на баланс города по причине смерти собственника.

Когда горожане начали приходить в городскую администрацию с жалобами, чиновники признали ошибку и попросили прощения. По их словам, рассылка произошла из-за технического сбоя. Всего письма получили более 500 жителей города, однако чиновники признали лишь 25 отправленных писем.

Среди жителей Яранска были и те, кто отнесся к ошибке властей с юмором.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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В Кирове открывается инфекционный госпиталь на 270 человек

Россия » Поволжье » Киров

В пресс-службе правительства Кировской области сообщили об окончании строительных работ и открытии самого большого инфекционного госпиталя, который рассчитан на 270 мест.

Новый госпиталь находится в поселке Ганино, на базе Кировской областной клинической больницы имени Бехтерева.

"Трехэтажный корпус на 270 мест стал четвертым медучреждением, открытым в регионе для пациентов с COVID-19. Теперь инфекционный коечный фонд Кировской области насчитывает 636 коек, что соответствует нормативу для региона и даже превышает его", — говорится в сообщении.

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