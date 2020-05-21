Глава РАН: ситуация с COVID-19 в России непредсказуема

Ситуацию с развитием пандемии COVID-19 в России предсказать невозможно.

Так считает Александр Сергеев, президент Российской академии наук.

Главным образом, как он отмечает, озабоченность вызывает то, что уровень смертности от коронавирусной инфекции у нас пока не уменьшается.

"Уменьшение смертности — главное условие ослабления карантинных мер. Но в России этого нет, а ограничения начали потихоньку снимать. Рискованная, на мой взгляд, ситуация", — говорит академик.

Еще один вызывающий опасения момент, по словам Сергеева, то, что вакцину от коронавируса ждать еще долго:

"Процесс создания вакцины очень небыстрый. И нужно еще как минимум несколько месяцев. Причем даже в случае положительных результатов при прохождении фазы доклинических испытаний препарат может не пройти испытания клинические".

Задачу победы над эпидемией опасного вируса он назвал

"классической управленческой задачей в условиях неопределенности".

То есть, хотя вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик эпидемии коронавируса в России, вероятнее всего, уже пройден, расслабляться нам всем пока очень рано.

За минувшие сутки в России: