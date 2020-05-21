Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Здоровье

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в России уже давно наступил пик коронавирусной эпидемии. Также он уточнил, что уже несколько дней количество зараженных не превышает десяти тысяч человек.

"Начиная с первого-второго мая она (статистика — Прим.ред.) стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — рассказал Альтштейн.

На вопрос о слухах про увеличение количества проведенных тестов вирусолог ответил, что такой информации у него нет.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

россия эпидемия вирусолог коронавирус пик коронавируса анатолий альтштейн
Последние материалы
Майк Пенс объявил о возвращении Америки в космос
Циклон вторые сутки треплет Индию и Бангладеш
Пандемия для США и ЕС - старт к "разводу"?
Автор закона о домашнем насилии: как оградить жертву
"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет
Где на Руси поесть дешево: Сколько стоит "меню простое, но питательное"
Постояльцы обсерватора в Бурятии напали с камнями на медсестер
ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство
В середине июня в Греции стартует туристический сезон
Послание узников смерти найдено в дымоходе Освенцима
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа

Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.

Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Российский шоу-бизнес
Иван Жидков публично заявил, что не будет платить алименты
Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер Усам Оздемиров Электронная демократия против "цифрового концлагеря" Усам Оздемиров Любовь Степушова Не пора ли распускать ЕАЭС? Любовь Степушова
Комментарии
Будет ли девальвация: ЦБ может включить печатный станок
Луганск и Донецк готовы начать боевые действия против ВСУ
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Информационную атаку на Захарову заказала медиатехнолог Дмитрова
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Госдеп США: Ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн
В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом
В Анапе мужчина застрелил своих соседей за слишком громкую музыку
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции
Москвичей будут штрафовать за ношение одной перчатки
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
На Кубани злоумышленники вырубили леса на 40 млн рублей
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ