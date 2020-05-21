Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в России уже давно наступил пик коронавирусной эпидемии. Также он уточнил, что уже несколько дней количество зараженных не превышает десяти тысяч человек.

"Начиная с первого-второго мая она (статистика — Прим.ред.) стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — рассказал Альтштейн.

На вопрос о слухах про увеличение количества проведенных тестов вирусолог ответил, что такой информации у него нет.