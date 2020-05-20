Этим летом в России увеличится производство медицинских масок

С начала этого лета в России будет увеличено производство медицинских масок до 11 миллионов штук в сутки. Ежедневно будет производиться около двухсот тысяч защитных костюмов для того, чтобы обеспечить людей хорошей и надежной защитой от коронавируса.