С начала этого лета в России будет увеличено производство медицинских масок до 11 миллионов штук в сутки. Ежедневно будет производиться около двухсот тысяч защитных костюмов для того, чтобы обеспечить людей хорошей и надежной защитой от коронавируса.
"Производство масок в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки. В настоящий момент производится почти девять миллионов масок в сутки, чуть больше половины из них гигиенические, остальные — медицинские. До конца мая предусмотрена поставка еще около 12 миллионов масок из Китая", — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России.
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