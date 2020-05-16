В Шереметьево находятся около 190 законсервированных и временно не совершающих полеты самолетов.
Об этом сообщил первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.
"Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места, из них заполнено стоящими воздушными судами около 190. И 100 находятся в резерве для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас есть", — рассказал Никулин.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.