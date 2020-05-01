Жизни 47 человек за сутки унес коронавирус в Москве

Новые случаи летальных исходов от коронавируса зарегистрированы в Москве. За сутки скончались 47 пациентов столичных больниц.

Как сообщает оперативный штаб, у всех умерших были положительные тесты на коронавирус. Врачи диагностировали и сопутствующие хронические заболевания.

Опасное заболевание также диагностировали у премьер-министра России Михаила Мишустина. Он находится на лечении в больнице, но намерен продолжать работу по мере сил. Исполняющим обязанности главы российского кабмина назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Министерство обороны завершило строительство шести центров для борьбы с коронавирусом. Они появились в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. Ранее в эксплуатацию введены медучреждения в Нижнем Новгороде и Одинцове. Строятся еще восемь таких центров.

Напомним, что в России режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. До 5 мая должен быть готов план поэтапного выхода регионов из карантина. Россиянам рекомендуется провести майские праздники дома. От этого зависит, ждет ли Россию резкий всплеск заболеваемости, и когда будут сняты ограничительные меры.