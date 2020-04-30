Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус.
"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", - сообщили премьер президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.
Глава государства пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления.
По предложению Михаила Мишустина, исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России с этим предложением согласился, указ об это уже подписан.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Михаила Мишустина постоянно проверяли на коронавирус, премьер избегал лишних контактов, но заразился.
"Я никому не пожелаю этого, но человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем", - сказал Собянин в интервью "России-24".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.