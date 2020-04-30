Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус.

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", - сообщили премьер президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.

Глава государства пожелал председателю правительства скорейшего выздоровления.

По предложению Михаила Мишустина, исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Президент России с этим предложением согласился, указ об это уже подписан.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Михаила Мишустина постоянно проверяли на коронавирус, премьер избегал лишних контактов, но заразился.