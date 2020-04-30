Инфекционист: как избежать резкого роста заболеваемости COVID-19

Главный врач-инфекционист — начальник Центра инфекционных заболеваний Центральной клинической больницы управделами президента Георгий Сапронов объяснил, существует ли риск резкого заражения коронавирусом в России.

Он сам также лечит пациентов, зараженных коронавирусом.

"Эта болезнь намного серьезней, чем мы считали ранее. Коронавирусная инфекция протекает очень тяжело. Это заболевание поражает людей разного возраста", - сообщил врач.

Специалист напомнил, что впереди майские праздники, и если мы не хотим, чтобы коронавирус распространялся и дальше по стране, то нужно обязательно соблюдать необходимые меры безопасности.

По словам врача, новый всплеск заболеваемости зависит о том, как россияне проведут майские праздники.

Сапронов обращается ко всем жителям нашей страны с призывом соблюдать режим самоизоляции, чтобы не спровоцировать резкий рост числа зараженных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне закупаются к пикникам, несмотря на карантин. В России наблюдается существенный рост продаж товаров для пикника, несмотря на рекомендации соблюдать режим самоизоляции.