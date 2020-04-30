Представитель ГУМВД по Новосибирской области рассказал агентству РИА "Новости" о сотруднице полиции Новосибирска, которая требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции. После служебной проверки женщина была уволена.
"Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушение требований законодательства РФ принято решение об увольнении данного сотрудника со службы в органах внутренних дел РФ и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей", — сказал собеседник агентства.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.