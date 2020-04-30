Сотрудницу полиции Новосибирска уволили за план по штрафам

Представитель ГУМВД по Новосибирской области рассказал агентству РИА "Новости" о сотруднице полиции Новосибирска, которая требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции. После служебной проверки женщина была уволена.