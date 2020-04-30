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Источник Правда.Ру

Сотрудницу полиции Новосибирска уволили за план по штрафам

Россия » Сибирь » Новосибирск

Представитель ГУМВД по Новосибирской области рассказал агентству РИА "Новости" о сотруднице полиции Новосибирска, которая требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение режима самоизоляции. После служебной проверки женщина была уволена.

"Главным управлением МВД России по Новосибирской области проведена служебная проверка, по результатам которой за нарушение требований законодательства РФ принято решение об увольнении данного сотрудника со службы в органах внутренних дел РФ и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей", — сказал собеседник агентства.

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