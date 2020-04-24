Кадыров прокомментировал слухи о "секретных тюрьмах"

Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него имеются "секретные тюрьмы", распространяют нездоровые люди, выдающие свои страшные сны за действительность.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, он напомнил, что журналисты не раз писали о "секретных тюрьмах" в его собственном доме.