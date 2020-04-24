Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него имеются "секретные тюрьмы", распространяют нездоровые люди, выдающие свои страшные сны за действительность.
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, он напомнил, что журналисты не раз писали о "секретных тюрьмах" в его собственном доме.
"Ко мне приезжали из Следственного комитета, прокуратуры. Проверили подвалы, котельную — ничего не нашли. Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. Для них предусмотрены места, которые прописаны в законе — СИЗО, тюрьмы. И с ними должны работать компетентные органы. Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимание на эту чушь. Это шизофреники, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность", — сказал Кадыров.
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