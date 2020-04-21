Свыше 5,6 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Более 5,6 тысяч человек в России получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Зарегистрировано 5 642 новых случая заболевания. Инфицированные выявлены в 78 регионах страны. Как отмечают эксперты, почти в половине случаев — в 45,5% — пациенты не имели внешних признаков коронавируса.

За сутки от болезни скончался 51 пациент. Победить опасный вирус смогли 427 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом. 456 человек стали жертвами болезни. Полностью выздоровели и выписаны из больниц 3 873 пациента.

Стоит отметить, что хорошие результаты лечения показал метод переливания плазмы. Донорами выступают те, кто смог победить болезнь. В их крови обнаружены антитела, которые помогают излечиться и другим пациентам. Первые три инфицированных, прошедших процедуру переливания плазмы, уже выписаны из больниц.

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