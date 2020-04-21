Первые пациенты с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы

Метод переливания плазмы от людей, которые смогли победить коронавирус, тем, кто еще болеет, работает. Несколько человек уже поправились.

Как сообщает оперативный штаб, отрицательные тесты на COVID-19 получили трое ранее инфицированных пациентов. Все они прошли процедуру переливания плазмы.

"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что доноры плазмы получат финансовое вознаграждение. За каждые 150 миллилитров положено 1250 рублей, за 600 мл — пять тысяч рублей. Минимальный объем, который должен сдать донор, — 300 мл.

Стать донором может тот, кто смог излечиться от коронавируса, в возрасте от 18 до 55 лет. Потенциальный донор не должен иметь никаких хронических заболеваний.