Метод переливания плазмы от людей, которые смогли победить коронавирус, тем, кто еще болеет, работает. Несколько человек уже поправились.
Как сообщает оперативный штаб, отрицательные тесты на COVID-19 получили трое ранее инфицированных пациентов. Все они прошли процедуру переливания плазмы.
"Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, что доноры плазмы получат финансовое вознаграждение. За каждые 150 миллилитров положено 1250 рублей, за 600 мл — пять тысяч рублей. Минимальный объем, который должен сдать донор, — 300 мл.
Стать донором может тот, кто смог излечиться от коронавируса, в возрасте от 18 до 55 лет. Потенциальный донор не должен иметь никаких хронических заболеваний.
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