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Источник Правда.Ру

Москвичи с ОРВИ получат бесплатные лекарства

Общество

По мнению врачей, в ситуации с пандемией есть вероятность того, что за обычным ОРВИ может скрываться коронавирус. Как и пациентам с COVID-19, бесплатные лекарства будут выдавать также гражданам с ОРВИ, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", — написал Собянин.

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