По мнению врачей, в ситуации с пандемией есть вероятность того, что за обычным ОРВИ может скрываться коронавирус. Как и пациентам с COVID-19, бесплатные лекарства будут выдавать также гражданам с ОРВИ, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", — написал Собянин.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.