Москвичи с ОРВИ получат бесплатные лекарства

По мнению врачей, в ситуации с пандемией есть вероятность того, что за обычным ОРВИ может скрываться коронавирус. Как и пациентам с COVID-19, бесплатные лекарства будут выдавать также гражданам с ОРВИ, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.