По прогнозам специалистов министерства здравоохранения и экспертов - эпидемиологов, темпы распространения коронавируса в России могут пойти на спад уже к лету.
Об этом в интервью ТК Россия-24 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, если на ранних этапах ситуация с эпидемией в стране выглядела оптимистично, то сегодня уже все иначе:
Надежда - министр в этом абсолютно убежден - на сознательность граждан и соблюдение ими режима самоизоляции.
К слову, напомним: россияне оптимизма правительства насчет ограничительных мер не разделяют. Подтверждение тому - акции протеста, которые прокатились вчера, 20 апреля. Пока только в виртуальном пространстве, но, как говорил классик: "неприятностям стоит только начаться..."
По данным оперативного штаба, 20 апреля, в России
Как ранее писала "Правда.Ру", правительство планирует продлить в стране режим самоизоляции.
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