Глава Минздрава: очень надеюсь на спад эпидемии коронавируса к лету

По прогнозам специалистов министерства здравоохранения и экспертов - эпидемиологов, темпы распространения коронавируса в России могут пойти на спад уже к лету.

Об этом в интервью ТК Россия-24 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, если на ранних этапах ситуация с эпидемией в стране выглядела оптимистично, то сегодня уже все иначе:

зараженные есть во всех регионах,

более 700 больных - в тяжелом состоянии.

Надежда - министр в этом абсолютно убежден - на сознательность граждан и соблюдение ими режима самоизоляции.

К слову, напомним: россияне оптимизма правительства насчет ограничительных мер не разделяют. Подтверждение тому - акции протеста, которые прокатились вчера, 20 апреля. Пока только в виртуальном пространстве, но, как говорил классик: "неприятностям стоит только начаться..."

Ситуация с коронавирусом в России

По данным оперативного штаба, 20 апреля, в России

зарегистрировано 47 121 случаев заболевания коронавирусом,

за последние сутки выявлено 4 268 зараженных COVID-2019,

новые заболевшие появились в 85 регионах,

за весь период эпидемии скончались 405 пациентов,

за сутки - 44,

выздоровели 3 446 человек.

Как ранее писала "Правда.Ру", правительство планирует продлить в стране режим самоизоляции.