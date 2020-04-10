К лечению коронавируса в регионах привлекут студентов-медиков

Врачей разных специальностей привлекут к борьбе с коронавирусом. На передовую отправят даже студентов-медиков.

Такое поручение дал Владимир Путин.

"Предусмотреть при необходимости перепрофилирование врачей других специальностей, привлечение врачей и среднего медицинского персонала из иных медицинских организаций, привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и научных организаций, специалистов в области информационно­-коммуникационных технологий", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также для врачей проведут оперативное обучение. Им расскажут, как работать с аппаратами искусственной вентиляции легких. Эту работу должны организовать региональные власти при поддержке правительства России.

Доклад о ходе работы Путин ждет 20 апреля. Далее такие отчеты президент планирует получать еженедельно.

Ранее Владимир Путин заявил о введении доплат врачам, которые работают непосредственно с инфицированными коронавирусом пациентами. Врачам ежемесячно будут доплачивать по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — по 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — по 25 тысяч рублей.