За время эпидемии в России от COVID-2019 умерли 30 человек

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом в Москве скончались уже 20 человек из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.

В сообщении от 2 апреля также говорится, что на конец четверга в Москве

зарегистрировано 2475 случаев заражения COVID-2019,

вылечено 140 пациентов.

Всего по России, согласно данным портала стопкоронавирус.рф:

число зараженных - 3548,

из них за последние сутки - 771,

выздоровели - 235 человек,

скончались - 30.

2 апреля Владимир Путин во второй раз выступил с телеобращением к жителям страны. Он сообщил, что особый "нерабочий" режим в российских регионах продлевается до конца апреля.

Президент еще раз напомнил всем, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, и поручил губернаторам установить особый порядок передвижения в регионе.