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Источник Правда.Ру

За время эпидемии в России от COVID-2019 умерли 30 человек

Россия

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом в Москве скончались уже 20 человек из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.

В сообщении от 2 апреля также говорится, что на конец четверга в Москве

  • зарегистрировано 2475 случаев заражения COVID-2019,
  • вылечено 140 пациентов.

Всего по России, согласно данным портала стопкоронавирус.рф:

  • число зараженных - 3548,
  • из них за последние сутки - 771,
  • выздоровели - 235 человек,
  • скончались - 30.

2 апреля Владимир Путин во второй раз выступил с телеобращением к жителям страны. Он сообщил, что особый "нерабочий" режим в российских регионах продлевается до конца апреля.

Президент еще раз напомнил всем, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, и поручил губернаторам установить особый порядок передвижения в регионе.

 

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