По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом в Москве скончались уже 20 человек из тех, у кого было подтверждено заражение коронавирусом.
В сообщении от 2 апреля также говорится, что на конец четверга в Москве
Всего по России, согласно данным портала стопкоронавирус.рф:
2 апреля Владимир Путин во второй раз выступил с телеобращением к жителям страны. Он сообщил, что особый "нерабочий" режим в российских регионах продлевается до конца апреля.
Президент еще раз напомнил всем, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, и поручил губернаторам установить особый порядок передвижения в регионе.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.