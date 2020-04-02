Нерабочий период в России продлится до конца апреля. Заработная плата будет сохранена.
Такое решение принял президент.
"Вирусологи говорят, что в мире еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, в том числе и в России. Нерабочая неделя позволила выиграть время для мобилизации сил и средств во всех сферах. Пока нам удается оградить от болезни старшее поколение, избежать вспышки заболевания в детских садах, школах, вузах. Продолжим эту работу", — подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, ранее нерабочая неделя была объявлена в России с 28 марта по 5 апреля. Продолжить работу разрешено только экстренным службам и жизнеобеспечивающим предприятиям.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.