В России продлили нерабочее время до 30 апреля включительно

Нерабочий период в России продлится до конца апреля. Заработная плата будет сохранена.

Такое решение принял президент.

"Вирусологи говорят, что в мире еще не пройден пик заболеваемости коронавирусом, в том числе и в России. Нерабочая неделя позволила выиграть время для мобилизации сил и средств во всех сферах. Пока нам удается оградить от болезни старшее поколение, избежать вспышки заболевания в детских садах, школах, вузах. Продолжим эту работу", — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее нерабочая неделя была объявлена в России с 28 марта по 5 апреля. Продолжить работу разрешено только экстренным службам и жизнеобеспечивающим предприятиям.