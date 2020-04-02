Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте президента.
Кроме продления нерабочих дней до 30 апреля, в указе говорится о расширении полномочий глав регионов. Высшим должностным лицам субъектов РФ поручено:
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.