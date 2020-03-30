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Источник Правда.Ру

Семь компаний производят тест-системы в России

Россия

Масштабное производство тест-систем для оперативного выявления коронавируса развернули в России. Их выпускают семь предприятий.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.

"Росздравнадзор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем", — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Предприятия уже приступили к работе.

Напомним, что в России также разрабатывают вакцину от коронавируса. Три варианта создают при участии ученых Российской академии наук.

минздрав коронавирус тест-системы росздравнадзор
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