Масштабное производство тест-систем для оперативного выявления коронавируса развернули в России. Их выпускают семь предприятий.
Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения России.
"Росздравнадзор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем", — сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Предприятия уже приступили к работе.
Напомним, что в России также разрабатывают вакцину от коронавируса. Три варианта создают при участии ученых Российской академии наук.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.