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Источник Правда.Ру

Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых

Россия

Ученые Российской академии наук участвуют в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас есть три перспективных варианта.

Одна из потенциальных вакцин направлена на то, чтобы бороться не только с действующим коронавирусом, но и с теми, которые могут возникнуть впоследствии. Об этом рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по прогнозам Леонида Рошаля, вакцина от коронавируса начнет давать результат через несколько лет после ее создания.

вакцина коронавирус российская академия наук
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