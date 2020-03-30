Ученые Российской академии наук участвуют в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас есть три перспективных варианта.
Одна из потенциальных вакцин направлена на то, чтобы бороться не только с действующим коронавирусом, но и с теми, которые могут возникнуть впоследствии. Об этом рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по прогнозам Леонида Рошаля, вакцина от коронавируса начнет давать результат через несколько лет после ее создания.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.