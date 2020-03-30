Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых

Ученые Российской академии наук участвуют в разработке вакцины от коронавируса. Сейчас есть три перспективных варианта.

Одна из потенциальных вакцин направлена на то, чтобы бороться не только с действующим коронавирусом, но и с теми, которые могут возникнуть впоследствии. Об этом рассказал вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по прогнозам Леонида Рошаля, вакцина от коронавируса начнет давать результат через несколько лет после ее создания.