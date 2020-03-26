Россия закрывает авиасообщение

Авиасообщение приостановят в России. Воздушное пространство закроют 27 марта.

Россия не будет совершать вылеты сама и не будет принимать самолеты из других стран. Решение принято в правительстве.

"Обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты других государств и в обратном направлении", — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте кабмина.

Ранее Владимир Путин рекомендовал россиянам оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого в стране объявлена нерабочая неделя. Отдыхать от работы россияне будут с 28 марта по 5 апреля включительно.