Ограничительные меры, которые уже введены на территории России в связи с распространением в стране и мире пандемии коронавируса, могут быть усилены.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России.
По данным издания, власти обсуждают возможность введения новых ограничений, которые "могут показаться избыточными, но, по мнению ученых, будут весьма эффективны" в деле профилактики развития эпидемии.
"Обсуждается несколько вариантов. Тщательно изучается ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, где он появился, в Италии, Франции, Испании, где самая сложная обстановка на данный момент. Вероятно, что в России будет
— цитирует РИА слова источника.
Сейчас решается вопрос — распространять ли эти меры на регионы. И если "да", то в каком объеме.
"Понятно, что многим людям все эти решения, особенно те, которые будут в чем-то их ограничивать или что-то запрещать, покажутся избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией", — отметил источник (цитата РИА Новости).
Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно посмотреть на портале правительства стопкоронавирус. рф.
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