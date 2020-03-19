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Источник Правда.Ру

В стране из-за коронавируса могут ввести новые ограничительные меры

Россия

Ограничительные меры, которые уже введены на территории России в связи с распространением в стране и мире пандемии коронавируса, могут быть усилены.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России.

По данным издания, власти обсуждают возможность введения новых ограничений, которые "могут показаться избыточными, но, по мнению ученых, будут весьма эффективны" в деле профилактики развития эпидемии.

"Обсуждается несколько вариантов. Тщательно изучается ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, где он появился, в Италии, Франции, Испании, где самая сложная обстановка на данный момент. Вероятно, что в России будет

  • сокращено или отменено проведение всех массовых мероприятий — и спортивных, и культурных;
  • проводиться дезинфекция помещений предприятий и ведомств,
  • изменен режим работы, вплоть до перевода сотрудников — там, где это в принципе возможно — на удаленный формат", —

— цитирует РИА слова источника.

Это все уже действует в Москве.

Там зараженных коронавирусом больше всего: 86 случаев из 147, зарегистрированных в России.

Сейчас решается вопрос — распространять ли эти меры на регионы. И если "да", то в каком объеме.

"Понятно, что многим людям все эти решения, особенно те, которые будут в чем-то их ограничивать или что-то запрещать, покажутся избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией", — отметил источник (цитата РИА Новости).

Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно посмотреть на портале правительства стопкоронавирус. рф.

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