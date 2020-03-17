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Плавучий космодром прибыл из США и швартуется в российском порту

Россия » Дальний Восток

В российский приморский порт Славянка прибыло вышедшее из Соединенных Штатов 28 февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт". 

Судно прибыло в Россию почти на 2 недели раньше запланированного срока (прибытие ожидалось 30 марта).

Корабль швартуется на Славянском судоремонтном заводе, сообщил представитель предприятия.

Напомним, что в апреле 2018 года плавучий космодром "Морской старт", который законсервировали в США в 2014 году, был приобретен группой компаний S7. Общая сумма сделки (включая расконсервацию) — $150 млн.

Комплекс состоит из

  • сборочно-командного судна Sea Launch Commander, управляющего пуском,
  • морского космодрома — подвижной стартовой платформы Odyssey,
  • наземного оборудования, которое находилось в базовом порту Лонг-Бич,
  • интеллектуальных прав и товарного знака, принадлежавших компании Sea Launch.

Как рассказывала ранее "Правда.Ру", со ссылкой на Дмитрия Рогозина, Роскосмос и S7 Space будут совместно использовать "Морской старт", чтобы на Дальнем Востоке грузить ракеты "Союз-5 light" на корабль, а затем выводить на экватор.

Темы приморье славянка морской старт плавучий космодром
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