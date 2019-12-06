Плавучий космодром из США перебросят на Дальний Восток

В 2020 году из США в Дальневосточный Федеральный округ перебазируется плавучий космодром "Морской старт".

Стартовая платформа и сборочно-командное судно на территории России временно разместят приморском порту Славянка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании S7 Space, которой принадлежит комплекс.

Как говорится в сообщении, уже получены все необходимые для смены дислокации "Морского старта" разрешения. В том числе и от Госдепа США.

Ранее о совместных планах Роскосмоса и S7 Space передислоцировать плавучий космодром, чтобы на Дальнем Востоке грузить ракеты "Союз-5 light" на корабль, а затем выводить на экватор говорил Дмитрий Рогозин.

Уже сейчас российские верфи полностью готовы к приему "постояльца". Об этом заявляет Андрей Якимчук, гендиректор приморского судоремонтного завода.

По словам Якимчука, верфи этот совместный российско-американский проект очень выгоден, поскольку после длительного перехода двум огромным кораблям нужны будут и профилактика, и ремонт.

"Мы будем обеспечены работой примерно на год. Суда "Морского старта" займут, самое малое, треть мощности", — цитирует его слова ТАСС.